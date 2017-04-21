Лавров и Тиллерсон снова обсудили применение химоружия в Сирии

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Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон в пятницу провели телефонный разговор. В ходе диалога стороны обсудили расследование инцидента с применением химоружия в Сирии. Кроме того, глава МИД России вновь акцентировал требование о возвращении незаконно изъятой российской дипломатической собственности в США. Стороны также договорились начать работу по улучшению двусторонних отношений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил сожаление в связи с тем, что американцы выступили в ОЗХО против инициативы России о направлении в Сирию инспекторов для проверки утверждений о применении зарина городе Хан-Шейхун.

"Собеседники условились дать поручение еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров вновь акцентировал требование о возвращении незаконно изъятой администрацией бывшего президента США Барака Обамы российской дипломатической собственности в Соединенных Штатах.

Стороны также договорились в скором времени начать работу совместной рабочей группы на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств для улучшения двусторонних отношений.

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