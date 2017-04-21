Общественная палата заступилась за владельцев жилья в зоне нефтепроводов

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Общественная палата порекомендует ввести мораторий на судебные иски к гражданам, которые построили дома в охранных зонах нефтепроводов. Проблема возникла более чем в 20 регионах страны. Топливные компании подают в суд на местных жителей и требуют снести постройки. Ситуация осложняется тем, что в большинстве случаев трубопроводы не обозначены в кадастре, а значит дома возводились на законных основаниях.

Хорошие, добротные, капитальные дома. Это город Пермь. Кто-то покупал пустую землю и потом строился, кто-то брал уже готовые коттеджи. Роман Луговой вместе с матерью всю жизнь мечтал о таком. Приобрели землю в 2011 году, рассказал "ТВ Центр". Согласно разрешительным документам можно было даже возвести гостиницу. В строительство вложили более пяти миллионов рублей.

"А в 2013 году, в конце, они взяли и без нашего ведома, никто нас не уведомил из администрации, взяли и убрали категорию Ц-5 и сделали сельхозугодия. И мне говорят – дом сноси за свой счет, сади здесь картошку, землю мы у тебя не забираем", - рассказал Роман Луговой.

Причина оказалось простой. Совсем рядом с домом нашли проложенный в 1961 году нефтепровод. Дом Романа оказался в охранной зоне. Коттедж Дмитрия Семерикова – тоже. Мужчина из тех, кто взял готовый вариант, в ипотеку. Банк чистоту сделки конечно проверил. Все документы, и на дом в том числе, были в порядке. Со временем Дмитрий решил здание отремонтировать, но все отложенные деньги потратил на юристов.

"Первую инстанцию мы проиграли. Подавали апелляцию. Апелляцию тоже проиграли. Теперь я должен снести свой собственный дом", - пояснил Дмитрий Семериков.

В департаменте градостроителства Перми объяснили: несмотря на то, что эти люди, по сути, добросовестно приобретали, и у них действительно все документы в порядке, они все равно во всем виноваты сами. Должны были узнать, можно или нельзя начинать строительство, потому что данные о нефтепроводе были еще старые, советские. Просто о них Росреестр не знал.

"Когда собственник нефтепровода поставил на кадастровый учет охранную зону, то ровно с этого момента, когда нам поступила информация с координатами, мы установили эти ограничения", - сказал замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрий Лапшин.

Ситуация парадоксальная. Старая труба есть, но по современным документам её не было. Все необходимые бумаги на дома тоже есть, но дома незаконные. Виноваты обычные люди, которые все делали тоже по закону.

"Мы считаем, что на сегодняшний день эту проблему можно решить. Либо вынести нефтепровод за город, как то прописывает закон – 125 метров до города. Либо понизить давление в трубе, вследствие чего вот эти зоны будут сведены до самого-самого минимума, и нефтепровод будет абсолютно безопасен", - заявила представитель инициативной группы Любовь Турова.

Из-за подобных проблем со старыми нефте- и газопроводами, которые появились в базе данных совсем недавно, по всей России подлежат сносу более полутора миллионов объектов. Не только дачные дома, но даже и жилые многоэтажки находятся на небезопасной в случае аварии территории. В судах находятся дела даже о сносе социальных объектов.

"Подал иск о сносе кладбища. Вот кладбище попадает в охранную зону. Значит, снести кладбище. Не знаю, он не к покойникам подал иски? Из покойников может кто-то погибнуть", - рассказал заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Музыкантский.

Вопрос, что делать – риторический. По закону, домам стоять нельзя, но ведь и хозяева их строили или покупали тоже по закону. И виноватых уже не найти. В Общественной палате России предложили помочь людям, попавшим в беду – материально компенсировать потерю строений в полном объеме.

"В данном случае, когда мы говорим о переселенческом фонде, в данном случае есть субъект Российской Федерации и есть газовая монополия. Значит, у них между собой должна быть создана группа. Они между собой должны договориться, кто какую сумму вносит в этот переселенческий фонд", - пояснил член ОП Анатолий Кучерена.

Присутствовавшие на слушаниях в Общественной палате депутаты Госдумы подтвердили, что о проблеме знают и уже, в свою очередь, хотят к маю сформировать комиссию, которая будет заниматься только этим вопросом. Главное, наверное, делать все быстро – пока не начали снос.

Дмитрий Гусев, Андрей Костров, "ТВ Центр"