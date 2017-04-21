Врио губернатора представил план развития Севастополя до 2030 года

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В пятницу в рамках Ялтинского экономического форума временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников представил стратегию развития города первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко и вице-премьеру Дмитрию Козаку.

План рассчитан до 2030 года, отметил "ТВ Центр". В первую очередь он предусматривает значительный рывок в социально-экономическом развитии. В ближайшие годы в Севастополе будут активно строить детские сады и школы, особое внимание – дорогам. Также планируется завершить возведение индустриального парка, который обеспечит свыше полутора тысяч новых рабочих мест. К 2024 году город должен войти в десятку наиболее популярных туристических мест страны.

"Конечно, надо быть нацеленным, прежде всего, на решение социальных проблем, о которых вы отметили. Мы опережающими темпами продвигаемся, хотел выразить вам благодарность за это. И упор в последующие годы на 2018-2019. Сможете выдержать тот темп, который был. Он весьма и весьма положительный и успешный, я так оцениваю. Та работа, за этот период вами проведена, дала свои положительные результаты", - отметил Дмитрий Козак.