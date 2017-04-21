Диетическая газировка оказалась вреднее обычной

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Сладкие газированные напитки негативно влияют на работу мозга и способствуют ухудшению памяти, объявили ученые из университета Бостона. В результате 10-летнего исследования они установили, что газировка не только вызывает диабет и ожирение, но и повышает риск инсульта и старческого слабоумия. Причем у тех, кто употребляет так называемые диетические напитки, вероятность развития болезней мозга еще выше.

"Имидж ничто, жажда – всё", – уже много лет уверяют мир маркетологи. И мир – слушается. Покорно покупает яркую шипучую и недорогую жидкость. Да в каких количествах. Ежегодно с прилавков сметают более 350 миллиардов литров, подсчитал "ТВ Центр". "Освежающе, вкусно, да еще и для мозга полезно", - продолжают рекламировать сладкую газировку производители. Как бы не так.

"В последние десятилетия существует такое заблуждение, что сладкое необходимо для работы мозгов. Это касается не только газированных напитков, но и всех сластей вообще. На самом деле – это гениальная коммерческая формула. Считается, что пока мы не съедим шоколадку, или не выпьем стакан газировки, наш мозг работать не может. Может и гораздо лучше", - сказала диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Бандурина.

"Гораздо" – это еще мягко сказано. Американские ученые из Бостонского университета в течение семи лет изучали пищевые предпочтения более четырех тысяч человек. Затем еще десятилетие наблюдали за их здоровьем. И выяснили: чрезмерное употребление газировки провоцирует инсульты, ухудшает память и, более того, – уменьшает размер мозга.

"Мы обнаружили связь между употреблением больших объемов сладких напитков и атрофией мозга, в том числе уменьшением размеров нижних отделов мозга и ухудшением памяти. Вдобавок, в три раза повышался риск закупорки сосудов мозга и инсульта, а также вероятность развития старческого слабоумия", - отметил старший исследователь Бостонского университета Мэттью Пейз.

То, что газированные напитки вредны для здоровья, широко известно. Однако мало кто догадывается о масштабах негативного эффекта. Ученые США подсчитали: ежегодно от болезней, вызванных шипучками – чаще всего это диабет и рак, – погибает почти две сотни тысяч человек. Всему виной, говорят врачи, сахар, которого лишь в одном стакане такого напитка целых четыре полных столовых ложки.

"Надо отдать себе отчет в том, что сахар – это наркотик. Сладкое вызывает привыкание, а когда сладкое подается вместе с углекислотой – это обеспечивает очень быстрое всасывание в организм. Вот это быстрое повышение уровня углеводов в крови, оно вызывает такую зависимость, тягу – хочется больше и больше. Ну и результат, как правило, плачевный. Это и гормональные нарушения, и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, и очень быстрое старение организма", - отметила диетолог Татьяна Бандурина.

Не спасут и так называемые диетические газировки, где вместо сахара используют подсластители. Ученые Бостонского университета выявили, что люди, ежедневно пьющие шипучку с сахарозаменителями, от инсульта и слабоумия страдают еще чаще. А ведь в составе безалкогольного напитка есть еще и искусственные ароматизаторы, кофеин в огромных количествах и сильнейшие кислоты, способные растворить скорлупу яйца или даже ржавчину на монете. Всем известно, что происходит, если опустить в газировку конфету. Выглядит - впечатляюще, особенно если представить, как это будет в желудке. Врачи настоятельно советуют утолять жажду чистой водой, а не химической настойкой с приятным запахом и вкусом, которую насмотревшись рекламы, зачем-то пьют, вместо того, чтобы использовать по негласному назначению – например, в быту.

Ольга Оксенич, Елена Сахно и Юлия Степина, "ТВ Центр"