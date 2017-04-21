Уполномоченный МИД по правам человека Долгов получил работу в Кремле
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Уполномоченный Министерства иностранных дел по правам человека Константин Долгов перейдет на новую работу. Как сообщили в администрации президента России, Долгов займет пост замглавы управления по общественным проектам. Он будет заниматься связями с Общественной палатой, Советом по правам человека и аппаратом омбудсменов.
Уполномоченный МИД по правам человека Константин Долгов получил должность в Кремле. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Уважаемые друзья, коллеги и читатели! Мне доверено трудиться на новом ответственном участке государственной службы России.Спасибо всем вам!— Konstantin Dolgov (@KKdolgov) 21 апреля 2017 г.
Как рассказал ТАСС представитель Управления по общественным проектам Алексей Жарич, Долгов займет пост заместителя главы управления.
"Константин Константинович будет заниматься взаимодействием с Общественной палатой, Советом по правам человека, аппаратами уполномоченных по правам человека и по правам ребенка", - сказал он.
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