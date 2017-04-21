Россиянина приговорили в США к 27 годам за кибермошенничество

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Федеральный окружной суд Сиэттла приговорил Романа Селезнева к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. В свою очередь, защита россиянина намерена обжаловать данный приговор. По словам адвоката подсудимого Игоря Литвака, 27 лет это очень большой срок, однако это меньше, чем можно было ожидать.

Россиянин Роман Селезнев приговорен федеральным судом Сиэттла к 27 годам тюремного заключения по обвинению в кибермошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Seattle Times. В свою очередь, защита россиянина намерена обжаловать данный приговор.

"Мы будем подавать уведомление о намерении подать апелляцию. Сейчас я иду на встречу с Романом, и мы обсудим наши дальнейшие шаги", - приводит слова адвоката подсудимого Игоря Литвака ТАСС. По его словам, 27 лет это очень большой срок, однако это меньше, чем можно было ожидать.

Селезнева арестовали на Мальдивских островах 5 июля при участии правоохранительных органов США. В августе 2016 года в суде американского Сиэтла присяжные признали его виновным в кибермошенничестве. Сторона обвинения на слушаниях заявила, что подсудимый похитил 1,7 миллионов номеров кредитных карт.

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