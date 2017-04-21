Парламент Польши принял закон о декоммунизации

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Сенат Польши в пятницу одобрил во втором, окончательном чтении поправки к закону о декоммунизации. Сам документ был принят еще в апреле прошлого года.

Документ предполагает запрет на пропаганду так называемых "тоталитарных режимов" в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей, отмечает "ТВ Центр". Согласно новым поправкам, теперь подлежат сносу памятники и монументы, "прославляющие коммунизм". Ранее в российском МИД подчеркнули, что принятие в Польше закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы. Там напомнили, что в соответствии с двусторонними договорённостями, польская сторона обязуется охранять советские и российские воинские захоронения, кладбища и мемориальные знаки.