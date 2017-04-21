СКР: Хабаровский стрелок не связан с международными террористами

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По данным следствия, Хабаровский стрелок, совершивший нападение на приемную регионального УФСБ, не связан с международными террористическими организациями. Кроме того, СКР подтвердил информацию о том, что преступление было совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующего ненависть к людям иных национальностей.

Житель Хабаровска, совершивший нападение на приемную регионального УФСБ, не связан с международными террористическими организациями. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"У следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователи подтвердили информацию о том, что преступление было совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующего ненависть к людям иных национальностей.

Ранее в Хабаровске было совершено вооруженное нападение на региональное управление ФСБ. В результате атаки погиб сотрудник спецслужбы и посетитель. Еще один человек получил ранение.

Как сообщили в ведомстве, неизвестный вошел в здание и, не пересекая контрольно-пропускной пункт, открыл огонь. Преступник был ликвидирован на месте. Его личность уже установлена. Это 18-летний житель Хабаровска. Есть данные о том, что он входил в неонацистскую группировку.

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