Канадские истребители сопровождали Ту-95 ВКС России у Аляски

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Канадские истребители CF-18 сопровождали российские бомбардировщики Ту-95, когда они подлетели к границе этой страны неподалеку от американского штата Аляска. При этом российские самолеты не заходили в воздушное пространство США и Канады.

Истребители ВВС Канады CF-18 были подняты в воздух для сопровождения бомбардировщиков Ту-95 ВКС России. Они приблизились к канадское границе недалеко от американского штата Аляска, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), российские самолеты не заходили в воздушное пространство Канады и США. При этом российские летчики действовали "профессионально и безопасно".

Это не первый похожий инцидент с участием российских ВКС в этом регионе. Ранее в апреле истребители F-22 ВВС США сопровождали Ту-95 МС над акваторией Тихого океана. В NORAD тогда заявили, что была произведена "визуальная идентификация самолетов".