СМИ обвинили Россию в попытке внедриться в кампанию Трампа через Пейджа

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Телеканал CNN заявил, что спецслужбы России якобы пытались при помощи советников Дональда Трампа получить доступ к его избирательной кампании. В частности, с этими целями мог быть использован Картер Пейдж, являвшийся советником нынешнего президента США.

Российские спецслужбы пытались при помощи советников Дональда Трампа получить доступ к его избирательной кампании, утверждает американский телеканал CNN. Такие данные якобы есть у ФБР, передает "Интерфакс".

"Попытка внедрения" была осуществлена при помощи Картера Пейджа, который был советником Трампа и мог не подозревать, что его использовали с такими целями.

По словам самого Пейджа, он никогда не собирал информацию для российской стороны. Бизнесмен утверждал, что помогал американскому разведсообществу. Тем не менее, телеканал отметил, что Пейдж был одним из нескольких советников Трампа, контакты которого с российской стороной в период предвыборной кампании засекли европейские и американские разведслужбы.

Ранее Москва неоднократно отвергала подозрения США относительно попыток России повлиять на американские выборы президента.

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