Атака талибов на базу в Афганистане привела к гибели 150 военных

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Боевики "Талибана" атаковали мечеть на военной базе в Афганистане. По последним данным, в результате нападения погибли около 150 военнослужащих.

Около 150 военнослужащих погибли, еще десятки получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) на базу в провинции Балх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France Press.

Боевики приехали в воинскую часть на двух армейских внедорожниках и были одеты в военную форму. После этого они атаковал мечеть, в которой в этот момент находились военнослужащие.

Ранее талибы активизировались в восточных и южных афганских провинциях Логаре, Нангархаре и Гильменде, а также на севере страны в Кундузе, Джаузджане и Парване. Все чаще полевые командиры и рядовые боевики движения присягают на верность запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".