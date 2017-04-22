Жители Казахстана и Молдавии страдают из-за непогоды

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Лесные пожары в Челябинской области вплотную подобрались к жилым районам. Ситуацию осложняет сильный ветер. В Казахстане - весенние паводки. Режим ЧС действует уже в четырёх областях республики. А в Молдавии ликвидируют последствия мощного снегопада. Около 600 населённых пунктов до сих пор остаются без электричества.

На открытом пространстве огонь распространяется молниеносно. Сухая трава и сильный ветер усугубляют ситуацию. В какой-то момент пожар вплотную подобрался к дачным постройкам. На помощь местным жителям подоспели военные и пожарные, передает "ТВ Центр".

Пожароопасный сезон в Челябинской области стартовал еще в начале месяца. Только за последние сутки спасатели ликвидировали восемь очагов возгорания. Чтобы предотвратить распространение огня, пожарные опахивают участок по периметру. Вертолетами доставляют на место воду.

Убытки подсчитывают и жители соседнего Казахстана. Свиньи, кролики, крупный рогатый скот – погибших животных вывозят КАМАЗами. Но главное - дом. Вода подмыла фундамент и вынесла стену. Заходить внутрь опасно. С начала паводков затоплеными оказались более полусотни деревень. Добраться до некоторых можно лишь по воздуху или вплавь. Привыкшие к погодным катаклизмам жители Актюбинска давно освоили новый транспорт.

Впечатлениями и снятыми накануне видео делятся жители Молдавии, куда весна явно не торопится. Повалены столбы, оборваны троллейбусные линии. Мощный снегопад парализовал движение общественного транспорта и добираться на работу приходится пешком.

В гараже сегодня пришлось оставить и личный транспорт. Тяжелые внедорожники буксуют на мокрой дороге, легковушки просто-напросто не смогли выбраться из полуметровых сугробов. Из-за обрыва линий электропередач без электричества остаются свыше полутысячи населенных пунктов. В регионе объявлен оранжевый код опасности. Впрочем, вскоре ситуация может измениться: уже в конце следующей недели синоптики обещают плюс 20. Стоит ли радоваться такому резкому потеплению местные жители еще не решили.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".