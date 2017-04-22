Сына депутата Госдумы приговорили к 27 годам тюрьмы в США

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Беспрецедентный срок дали гражданину России Роману Селезнёву, обвиненному в кибермошенничестве в США. МИД России уже поставил этот случай в один ряд с делами Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Федеральный суд США вынес обвинительный приговор гражданину России Роману Селезнёву - сыну депутата Госдумы Валерия Селезнёва. Роман обвинён в кибермошенничестве и приговорён к 27 годам тюрьмы, сообщает "ТВ Центр".

Адвокат Селезнёва заявил, что это - беспрецедентный срок за киберпреступления. Даже за убийство или причастность к терроризму дают меньшие сроки. По версии следствия, россиянин причастен к похищению и продаже данных двух миллионов кредитных карт.

Ущерб, нанесённый действиями Селезнёва оценивается почти в 170 миллионов долларов. При этом суд отказался принять во внимание признательные показания обвиняемого, так как они были сделаны после вынесения приговора. Селезнёв был арестован американскими властями на Мальдивских островах в 2014 году. Как заявил его отец, Романа похитили, а в тюрьме пытали.

МИД России расценил этот случай, как "очередной недружественный шаг Вашингтона" и поставил случай Селезнёва в один ряд с делами Виктора Бута и Константина Ярошенко.