Во Франции наступил день тишины перед выборами президента

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​День тишины перед выборами президента наступил во Франции. Согласно последним опросам, лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. От них на 1-2% отстают Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон.

Во Франции наступил день тишины перед президентскими выборами. Кандидатам запрещено проводить любую агитацию, а прессе - публиковать информацию, которая может повлиять на мнение избирателей, сообщает "ТВ Центр".

Выборы пройдут на фоне повышенной террористической угрозы. Последняя атака в Париже косвенно может повлиять на решение тех избирателей, которые до сих пор не определились со своим кандидатом. А таких - около четверти.

Согласно последним опросам, лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Всего на 1-2% от них отстают Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон. Каждый из этих кандидатов имеет шансы пройти во второй тур.

Ле Пен и Меланшон являются евроскептиками и обещают вывести Францию из состава Евросоюза. Фийон и Макрон - сторонники сохранения ЕС. При этом все лидеры гонки, кроме Макрона, - открыто призывают к улучшению отношений с Россией.

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