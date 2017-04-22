Авианосец ВМС США войдет в Японское море до конца апреля

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​Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские боевые корабли всё же направляются из Австралии к Корейскому полуострову. В Японское море они войдут до конца апреля. Между тем, КНДР возобновила подготовку к проведению нового ядерного испытания.

Группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson войдет в Японское море в ближайшие дни. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает "Интерфакс".

По его словам, режим КНДР не должен ошибаться в том, что "у США есть ресурсы, люди и присутствие в регионе" для того, чтобы следить за американскими интересами, их безопасностью и безопасностью союзников.

Сейчас авианосная ударная группа ВМС США двигается от Сингапура в Японское море. Правда по пути мощная авианосная группировка потеряла самолёт. Палубный истребитель-бомбардировщик, выполняя штатный полёт, потерпел крушение при заходе на посадку.

Между тем, Пхеньян возобновил подготовку к проведению нового ядерного испытания, о чем сообщили специалисты Американо-корейского исследовательского института в Вашингтоне.

Судя по фотографиям со спутников, на полигоне Пунгери на северо-востоке КНДР всё готово к шестому по счёту ядерному испытанию. Также в северо-корейском МИД заявили, что Пхеньян внимательно следит за действиями Вашингтона. И будучи ядерной державой, страна готова использовать свой потенциал в качестве ответа на провокации.

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