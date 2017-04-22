МВФ выдвинул Украине условия по новому кредиту

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​На Украине готовятся прекратить поставки электроэнергии на территорию ЛНР. Под отключение могут попасть и объекты водоканала, которые снабжают Луганск и другие города самопровозглашенной народной республики. Тем временем, Международный валютный фонд выдвинул украинским властям требования для продолжения сотрудничества и получения нового кредита.

Не просто важным, а критически важным условием Международный валютный фонд (МВФ) назвал повышение пенсионного возраста на Украине для продолжения сотрудничества, то есть для получения Киевом новых кредитов. Представитель фонда Пол Томсен четко дал понять: украинское правительство несколько раз откладывало пенсионную реформу, но долго вводить в заблуждение западных кредиторов пустыми обещаниями не получится, информирует "ТВ Центр".

"Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. На Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение один к одному", - заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

Сегодня на Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины, в среднем, в 58,5 лет. Очевидно, реформа, которую требуют от Киева провести западные партнеры, окажется крайне непопулярной среди населения. Прежде всего, не фоне резкого падения реальных выплат. По оценкам экспертов, если в 2013 году средняя пенсия составляла 190 долларов, то сейчас - всего 67. По-настоящему нищенскими доходы пожилых людей сделал резкий рост коммунальных платежей.

"Для того чтобы увеличить пенсии, сейчас не нужно проводить никаких пенсионных реформ. А нужно ликвидировать все те реформаторские потуги, которые были сделаны правительствами Яценюка и Гройсмана за последние три года", - заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Об отставном украинском премьере Арсении Яценюке в эти дни на Украине вспоминают по разным поводам. Прежде всего, в свете громкого дела его соратника Николая Мартыненко. Сотрудники антикоррупционного бюро задержали бывшего нардепа по подозрению в создании преступного сообщества и присвоении государственного имущества. Пока решается вопрос об избрании для Мартыненко меры пресечения, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не скрывает радости и надеется, что НАБУ доберется до самого Яценюка.

"Молодцы НАБУ, взяли Мартыненко и главу наблюдательного совета Одесского Припортового Завода Перелому. Перелома был третьим в моём личном списке тех, кого нужно обязательно посадить. Второй в списке — Мартыненко, фактический руководитель фракции "Народного фронта" в Раде, а первый — тот, кто небескорыстно всячески опекал эту банду грабителей, — Яценюк", - написал бывший губернатор Одесской области в своем Facebook.

Самопиар для Михаила Саакашвили сейчас как никогда кстати. На этой неделе непримиримого борца с коррупцией самого обвинили не просто в ведении бизнеса в России, но и прямом сотрудничестве с Кремлем.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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