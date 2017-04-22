Российские военные передали Сирии более 6 тонн гумпомощи

Теги: сирия Сирийский конфликт военный

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон передали жителям Сирии более шести тонн гумпомощи.

Более шести тонн гуманитарных грузов передали жителям Сирии сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. За сутки они провели сразу восемь акций на территории республики, передает "ТВ Центр".

Помощь наших военнослужащих особенно ждали в Хаме. Город Саламия, когда-то один из крупнейших в провинции, больше всего пострадал от рук террористов. За годы войны там погибла почти половина мужского населения. Многие дома и больницы полностью разрушены боевиками.

Сотрудники Центра по примирению сторон доставили жителям около 1,5 тонн продовольствия. В основном это сахар, крупы, мука и консервы. Кроме того, в Саламию приехали российские военные врачи. С собой они привезли все необходимые медикаменты.