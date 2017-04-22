У Канарских островов паром протаранил пристань

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Пассажирский паром со 140 людьми на борту протаранил пристань у Канарских островов. Это произошло из-за неполадок с электричеством, из-за чего остановились двигатели, и команда потеряла управление над судном. В результате пострадали 13 человек.

На Канарских островах пассажирский паром протаранил пристань. В момент аварии на борту находились 140 человек, сообщает "ТВ Центр".

Сообщается, что 13 из них получили травмы. При выходе из порта города Лас-Пальмас, на судне возникли неполадки с электричеством. Остановились двигатели, и команда потеряла управление. Течением паром снесло к пирсу. Из-за столкновения возникла паника.

Сейчас судно пришвартовано к берегу. Оно получило значительные повреждения. Пассажиров разместили в близлежащих гостиницах. Причины инцидента выясняются, на месте работают полиция и экстренные службы.