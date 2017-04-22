В Москве прошел "День Призывника"

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В субботу в Москве прошла городская акция "День Призывника". Торжественные мероприятия состоялись в войсковой части 27 мотострелковой бригады.

В Москве 22 апреля провели городскую акцию "День Призывника". По традиции, торжественные мероприятия прошли в войсковой части 27 мотострелковой бригады, сообщает "ТВ Центр".

Школьники, учащиеся кадетских классов и их родители увидели показательные выступления военнослужащих Преображенского полка, а также курсантов Тихоокеанского и Калининградского военно-морских училищ. А затем для гостей праздника провели специальную экскурсию по территории, продемонстрировали казармы, музей Воинской Славы и показали современные образцы вооружения.