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В район улицы Нижние Мнёвники в Москве привезли военную технику. Так в столице начался новый этап подготовки к параду Победы.

В Москве начался новый этап подготовки к параду Победы. Военнослужащие перевезли технику на специальную площадку в районе улицы Нижние Мнёвники, передает "ТВ Центр".

До этого парадные расчеты уже успели провести 14 тренировок в Подмосковье на полигоне "Алабино". Более 100 экипажей отработали каждое движение.

9 мая по Красной площади пройдут легендарные танки Т-34 и современные модели. И впервые в истории Парада в этом году будет продемонстрирована военная техника, предназначенная для работы в тяжелых условиях Арктики.

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