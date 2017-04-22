"Адмирал Кузнецов" отремонтируют за 40 млрд руб. и вооружат "Калибром"

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Ремонт и модернизация авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" обойдутся в 40 миллиардов рублей. Об этом рассказали в оборонно-промышленном комплексе. Модернизация должна завершиться в четвертом квартале 2020 года. В частности, за это время ракетный комплекс "Гранит" будет заменен на "Калибр-НК".

В сентябре на заводе под Мурманском начнутся ремонт и модернизация авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, стоимость работ оценивается в 40 миллиардов рублей.

Осенью 2017 года центр судоремонта "Звездочка" подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией "Адмирала Кузнецова". Собеседник агентства подчеркнул, что работы начнутся на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском.

Модернизация авианосца должна завершиться в четвертом квартале 2020 года. За это время на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, в том числе, главную двигательную установку. Кроме того, там заменят несколько пришедших в негодность котлов. Будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.

Также ракетный комплекс корабля "Гранит" будет заменен на ракетный комплекс "Калибр-НК". Пусковые установки для этих ракет 3С14 являются унифицированными. Они позволяют запускать перспективные гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон".

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