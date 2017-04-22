В Монако представили летающий автомобиль стоимостью 1,5 млн евро

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В Монако на выставке Top Marques представили прототипы летающих автомобилей. Свои модели презентовали фирмы из Нидерландов Pal V и AeroMobil. Стоимость словацих экземпляров составит от 1,2 до 1,5 миллиона евро.

Два прототипа летающих автомобилей представлены на выставке Top Marques, которая проходила в Монако. Сразу две компании похвастались своими изобретениями: голландская фирма Pal V, а также новички из Словакии AeroMobil.

У модели Pal V Liberty есть складные роторы. Она может поступить в продажу уже в конце 2018 года. Предзаказы уже начались, но технические характеристики машины пока никто не раскрывает. При этом цены варьируются между 299 до 599 тысячами евро. Все зависит от комплектации.

А вот прототип машины AeroMobil, рассчитанной на двух человек, как отметили создатели, способен развивать скорость 160 километров в час на земле. А в воздухе – до 200 километров в час. Запас хода в воздушном варианте составляет 750 километров. Стоимость этих моделей гораздо выше, чем у голландского аналога – от 1,2 до 1,5 миллиона евро. Первые модели будут доставлены заказчикам в 2020 году.

Ранее в Израиле представили летающий автомобиль CityHawk.