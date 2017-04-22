До конца апреля в Москве потеплеет до 20 градусов

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Гидрометцентр России узнал, когда в Москву придет теплая погода. Потепление до плюс 20 градусов ожидается в столице уже 28 апреля.

Москву на предстоящей неделе ожидает существенное потепление. Об этом узнали в Гидрометцентре России, передает "Интерфакс".

Согласно данным синоптиков, температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов уже 28 апреля.

Однако 23 и 24 апреля пока ожидаются холодными. В воскресенье ожидается температура от плюс семи до плюс девяти градусов. однако уже во вторник в столице потеплеет до 9-11 градусов. 26 апреля ожидается до 12-17 градусов, а 27 апреля – до 14-19 градусов.

Кроме того, в первой половине недели в столичном регионе ожидается облачная, с прояснениями погода. Пройдут небольшие дожди, возможно усиление ветра.