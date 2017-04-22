НАК сообщил о ликвидации двух боевиков ИГ на Ставрополье

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В Ставропольском крае ликвидировано два боевика из ячейки, примкнувшей к ИГ. Один из них является ее главарем. Боевики намеревались совершить теракты на территории России. В доме, где проживал один из бандитов, найдены гранаты и готовое к использованию СВУ

Двое боевиков из ячейки, примкнувшей к запрещенному в России "Исламскому государству", ликвидированы в Ставропольском крае. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), которое есть в распоряжении TVC.ru.

Операция была проведена накануне, 21 апреля. Вечером на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности попытались остановить автомобиль Lada Priora, на котором передвигались бандиты. Однако находившиеся в машине лица неожиданно открыли огонь из автоматов и попытались скрыться. Тем не менее оба боевика были уничтожены ответным огнем.

Позднее удалось опознать нейтрализованных бандитов. Один из них являлся главарем ячейки. Он прошел подготовку в лагерях ИГ и прибыл в Россию для совершения терактов. Другой был ее активным членом.

На месте столкновения обнаружены автомат, боеприпасы к нему и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, были проведены обыски в доме, где проживал один из бандитов. Там найдены гранаты, готовое к использованию СВУ, начиненное поражающими элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГ и религиозно-экстремистская литература. Взрывотехники из ФСБ уже обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы.

Согласно данным органов безопасности, эти бандиты намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе убийства религиозных деятелей и других гражданских лиц.