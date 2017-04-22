Что происходит во Франции накануне выборов президента

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Во Франции наступил день тишины перед первым туром президентских выборов. Кандидатам запрещено проводить агитацию, а прессе - публиковать информацию, которая может повлиять на мнение избирателей. Выборы пройдут на фоне повышенной террористической угрозы. Эксперты считают, что атака на Елисейских полях также может повлиять на итоговые решения избирателей. За французскими выборами следят сейчас во всём мире. С наибольшими опасениями - в Брюсселе.

Напряжение достигло предела. Во Франции наступил день тишины перед первым туром выборов. Но это тишина перед бурей. Кто бы не победил - новому президенту предстоит сразу же столкнуться с решением всех накопившихся проблем. Во Франции практически не осталось людей, которые довольны президентством Франсуа Олланда, сообщает "ТВ Центр".

Страна по-прежнему живет в режиме чрезвычайного положения, которое президент ввёл после серии громких терактов. Последний, произошедший на Елисейских полях, заставил нацию опять вздрогнуть и искать выход из сложившегося тупика. Политологи отмечают, что французское общество серьёзно расколото. Многие хотят не просто перемен, а фундаментальных сдвигов. Характерно, что из всех 11 кандидатов в президенты - восемь являются евроскептиками. И это крайне пугает Брюссель. Там отказываются верить в то, что кто-либо из них действительно сможет возглавить Францию, которая стояла у истоков создания Евросоюза.

Двое из лидеров гонки - Эмманюэль Макрон и Франсуа Фийон - поддерживают европейскую идею. Но в случае победы Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона, встанет вопрос о выходе Франции из ЕС. По сути, это будет означать начало развала Союза.

"Если следующий президент не поддержит Евросоюз, Франция встанет в оппозицию к Германии. Не знаю, выиграет ли от этого Париж. Но это точно повлечёт за собой серьёзные экономические трудности," – заявил политолог Пьер Марио.

И такие трудности будут, причём, для всей Европы и всей мировой экономики. Согласно последним опросам, к первому туру в роли лидеров подошли Ле Пен и Макрон. Но Фийон и Меланшон уступают им всего 2-3%. Это - результаты в рамках статистической погрешности.

Шансы на попадание во второй тур есть у каждого из них. Наблюдатели отмечают, что эта предвыборная кампания была, наверное, самой грязной в истории Пятой Республики. Социологи говорят, что около четверти избирателей так и не определились со своим кандидатом. И принимать решение будут в самый последний момент. А пока по всей стране готовятся к открытию избирательные участки. Охранять порядок в ходе воскресного голосования будут более 50 тысяч полицейских, сотрудники спецслужб и семи тысяч военных.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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