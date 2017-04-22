В Москве коммунисты отметили 147 годовщину со дня рождения Ленина

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В России коммунисты празднуют 147-ю годовщину со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Главная памятная акция состоялась в Москве. Участие в шествии принял лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Российские коммунисты отмечают 147-ю годовщину со дня рождения основателя советского государства и вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, передает "ТВ Центр".

По традиции главная памятная акция состоялась в Москве. На Красной площади собрались несколько сотен человек. Это представители партии, участники молодёжных движений и общественных организаций из разных регионов России. Они прошли колонной от Исторического музея к мавзолею и в торжественной обстановке возложили венки и красные гвоздики.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что лично для него значит эта дата и подчеркнул, как важно чтить историю своей страны.

"Лишь опираясь на толщу великого наследства тысячелетнего, которое нам досталось, где вершиной была советская власть, советская страна, советский подвиг, советские победы, советские прорывы в космос и в техническом прогрессе - без опоры на это наследие невозможно преодолеть ни кризис, ни выйти из тяжелого положения", - подчеркнул он.