В Москве врачи отработали оказания экстренной помощи перед Кубком конфедераций

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Сотрудники экстренной медицинской службы отработали свои навыки на стадионе "Спартак" в Москве. Так они готовятся к работе на матчах футбольного Кубка Конфедераций-2017.

В Москве сотрудники экстренной медицинской службы готовятся к работе на матчах Кубка Конфедераций-2017. Они провели специальные учения на стадионе "Спартак", сообщает "ТВ Центр".

Врачи отработали навыки оказания первой помощи в условиях спортивного комплекса. Прямо на футбольном поле специалисты смоделировали возможные нештатные ситуации, а для большей реалистичности на стадионе транслировался гул зрительских трибун.

"Вышли на стадион для того, чтобы еще раз отточить навыки оказания экстренной медицинской помощи как спортсменам, арбитрам, так и зрителям. Отработать пути эвакуации и подготовиться к проведению такого важного события как Кубок Конфедераций, который является как бы репетицией, тренировкой к подготовке чемпионата мира в 2018 году", - отметила главный врач соревнований на объектах спорта Кубка конфедераций FIFA 2017 года в Москве Ирэна Погонченкова.