Ресин проинспектировал строительство храма в честь Святой Матроны Московской

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Строительство храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской на севере Москвы завершится до конца 2017 года. Ход работ проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

На севере Москвы до конца 2017 года завершится строительство храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской. Он рассчитан на 500 прихожан, сообщает "ТВ Центр".

Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Он провел на площадке выездное совещание. В храме уже выполнен монтаж инженерных систем. Почти закончена отделка нижнего придела, готовится иконостас.

Летом планируют установить три купола и оставшиеся колокола на звоннице.