Строители Крымского моста вышли на субботник

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У действующего источника "Турецкий фонтан" в станице Тамань в Крыму прошел субботник. В нем приняли участие строители Крымского моста. В уборке участвовало свыше 60 человек.

Строители Крымского моста вышли 22 апреля на субботник. Порядок наводили в станице Тамань, у действующего источника "Турецкий фонтан", передает "ТВ Центр".

Сооружение, которому более 300 лет, - излюбленное место отдыха туристов и местных жителей. В уборке приняли участие свыше 60 человек, многие сотрудники пришли с семьями.

На площади в несколько гектаров собрали мусор, ликвидировали стихийные свалки. Очистили территорию от сухих веток и травы. Подобные акции уже стали традиционными. Строители Крымского моста выходят на субботники в Тамани и Керчи каждый год.