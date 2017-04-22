"Зенит" дебютировал на арене "Санкт-Петербург" с победы над "Уралом"

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Петербургский "Зенит" победил "Урал" из Екатеринбурга в рамках 24 тура чемпионата России по футболу. Итоговый счет - 2:0. По голу забили Бранислав Иванович и Йоан Молло. В составе гостей по ходу матча были удалены сразу три футболиста.

На новой арене "Санкт-Петербург" прошел первый официальный футбольный матч. В рамках 24 тура чемпионата России по футболу встречались петербургский "Зенит" и "Урал" из Екатеринбурга, передает TVC.ru. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый тайм завершился вничью – 0:0. Во втором "Урал" имел один шанс для того, чтобы выйти вперед, но Роман Емельянов попал в штангу. Однако затем судья встречи Алексей Еськов принял решения показать вторую желтую карточку игроку гостей Эрику Бикфалви за грубый подкат. После этого румынский игрок был удален с поля. Тут же с поля пришлось уйти Роману Павлюченко. За ярые споры с судьей нападающий гостей получил прямую красную.

В результате все это привело к тому, что "Зенит" открыл счет благодаря голу Бранислава Ивановича на 86 минуте. Тут же с поля был удален еще и Роман Емельянов у "Урала" за препирательства с Артемом Дзюбой. Спустя несколько минут еще один мяч забил Йоан Молло.

После этой встречи питерцы набрали 46 очков и отстают от "Спартака" на восемь, а от ЦСКА – на семь баллов.