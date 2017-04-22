Прокуратура и СКР заинтересовались гибелью парашютиста в Подмосковье

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В Рузском районе Московской области во время тренировки погиб парашютист. В результате проверку по факту произошедшего организовали СКР и межрегиональная транспортная прокуратура.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью парашютиста в Рузском районе Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области отметили, что по факту гибели парашютиста на аэродроме Ватулино проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно о гибели парашютиста на аэродроме Ватулино в Рузском районе Московской области. Трагедия произошла 22 апреля в 9:15 утра. Следствие установило, что он тренировался при подготовке к соревнованиям. Однако выполняя сложный элемент, спортсмен не рассчитал угол и траекторию прыжка, в результате чего, упал на землю и получил смертельные травмы.