Минфин не предлагал взимать НДФЛ с доходов по депозитам

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В Минфине опровергли информацию СМИ о том, что ведомство предлагало подготовке предложений, связанных с обложением НДФЛ доходов от банковских депозитов.

Министерство финансов России опровергло информацию о подготовке предложений, связанных с обложением НДФЛ доходов от банковских депозитов. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями обращаем внимание на то, что Минфин не предлагает облагать НДФЛ доходы от банковских депозитов, как и уточнял в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме заместитель министра финансов Илья Трунин", - отмечается в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал о предложении Минфина обязать физлица платить НДФЛ с доходов по депозитам. По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, этот вопрос все равно будет ставиться. "Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе. Я не могу найти рациональных объяснений. Я считаю, что даже если мы не будем ставить этот вопрос, то он все равно будет ставиться в политическом плане", - говорил замминистра.

По его словам, непонятно, почему даже с зарплат ниже среднего - 20, 15, 10 тысяч рублей - удерживается налог на доход физических лиц, а если человек получает миллион рублей дохода по процентам, то не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов.

При этом Трунир подчеркнул, что официально ведомство пока не готов предложить совершить такой шаг. Но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.