На Северном вокзале в Париже задержали человека с ножом

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На Северном вокзале Парижа задержан человек вооруженный ножом. Это произошло в тот момент, когда он пытался приблизиться к сотрудникам полицейского патруля. О личности нападавшего пока ничего неизвестно.

Мужчина с ножом задержан на Северном вокзале Парижа. Об этом сообщает ТАСС. Французская пресса сообщает, что задержание произошло, когда мужчина попытался приблизиться к сотрудникам полицейского патруля.

Инцидент вызвал серьезное беспокойство у пассажиров. Некоторые из них побросали багаж и убежали с места происшествия. Сейчас полиция оцепила место событий.

О личности нападавшего пока ничего неизвестно.

В четверг на Елисейских полях во французской столице произошло нападение на сотрудников полиции. Огонь по ним открыл 39-летний француз арабского происхождения. Один полицейский был убит, двое получили серьезные ранения. Также была легко ранена туристка из Германии.

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