ФК "Ростов" разгромил "Спартак" в 24 туре РФПЛ

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Центральный матч 24 тура чемпионата России по футболу завершился разгромным поражением лидера турнира московского "Спартака" в Ростове-на-Дону. ФК "Ростов" выиграл у красно-белых со счетом 3:0. Дубль на счету Александра Бухарова. Еще один мяч забил Александр Гацкан.

В Ростове-на-Дону завершился центральный матч 24 тура между ФК "Ростов" и московским "Спартаком". Со счетом 3:0 победу над лидером турнирной таблицы одержали хозяева поля, передает TVC.ru.

Счет на 23 минуте открыл нападающий "Ростова" Александр Бухаров. Затем в конце первого тайма преимущество удвоил Александр Гацкан.

Второй тайм не изменил положения сил на поле. Сразу же дубль сделал Бухаров. Затем удаление заработал один из лидеров гостей Денис Глушаков.

После этого поражения "Спартак" опережает идущего вторым ЦСКА на семь очков, а занимающего третью позицию "Зенита" - на восемь.

Между тем, "Ростов" занимает пятую строчку. До четвертого места, которое даст ему право выступить в еврокубках остается два очка.

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