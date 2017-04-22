Геннадий Падалка решил уйти из отряда космонавтов

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Геннадий Падалка написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. По словам начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова, оно будет рассмотрено через две недели.

Знаменитый российский космонавт Геннадий Падалка написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова.

По его словам, заявление будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели.

При этом, как отметил Лончаков, в ЦПК не видят большой трагедии в уходе Падалки, так как, в этом году был объявлен новый набор. Также в отряде есть много космонавтов, еще не летавших в космос.

Как отметил сам Падалка, он будет работать в отряде до 28 апреля. "Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет", - признался он.

Геннадий Падалка является рекордсменом по суммарной продолжительности космических полетов. 58-летний космонавт подчеркнул, что готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы установить очередной рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Он будет равен тысяче суток. Однако его не назначают в экипаж.