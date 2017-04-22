В армянском Гюмри убили российского военнослужащего

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Тело российского военнослужащего найдено на Курской площади армянского города Гюмри. В Миноборны России сообщили, что он погиб от ножевых ранений. По предварительным данным, убийство было совершено гражданским лицом на бытовой почве.

В армянском городе Гюмри 22 апреля был убит российский контрактник. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, он погиб от ножевых ранений.

Нападение произошло примерно в 17:00 по местному времени неподалеку от воинской части. По факту произошедшего полицией Гюмри задержано гражданское лицо. По предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве.

Как отметил в полиции Армении, тело убитого военнослужащего обнаружили на Курской площади города. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уже идет предварительное следствие.