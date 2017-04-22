В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 1981 года

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До рекордно низкого значения упало атмосферное давление в Москве. Оно понизилось до 729,7 миллиметра ртутного столба. Прошлый рекорд был установлен 22 апреля 1981 года и составлял 730 миллиметров ртутного столба.

Погода в Москве побила суточный рекорд низкого атмосферного давления, который был установлен в 1981 году. В столичном Метеобюро отметили, что в 18:00 барометры на главной метеостанции столицы ВДНХ показали 729,7 миллиметров ртутного столба, передает ТАСС.

Эти показатели ниже прежнего рекорда, зафиксированного ровно 36 лет назад. Он составлял 730 миллиметров ртутного столба.

При этом, 23 апреля давление начнет расти. Температура воздуха начнет повышаться.