Во Франции стартовал первый тур президентских выборов

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Избирательные участки открылись во Франции. Граждане республики выбирают между 11 кандидатами. Фаворитов четверо. Это бывший министр экономики Эммануэль Макрон. Кандидат от правых - экс-премьер Франсуа Фийон. Глава "Нацфронта" Марин Ле Пен и лидер ультра-левых Жан-Люк Меланшон.

Во Франции открылись избирательные участки для проведения первого тура президентских выборов, передает ТАСС.

Голосование продлится до 20:00 по московскому времени. После этого начнется обработка результатов, первые предварительные данные появятся в 21:00.

Обычно французы голосуют с помощью электронных систем, но не в этом году. Министерство иностранных дел опасается последствий кибератак, которые могут повлиять на подведение итогов.

Накануне на президентских выборах проголосовали заморские территории Франции. Всего избирательным правом обладают более 46 миллионов французов.

В выборах участвуют 11 кандидатов. По данным последних опросов, в первом туре лидером скорее всего станет бывший министр экономики и основатель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон. Во второй тур вместе с ним, вероятнее всего, выйдет лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Среди других фаворитов гонки: кандидат от правых - экс-премьер Франсуа Фийон и лидер ультра-левых Жан-Люк Меланшон.

Второй тур президентских выборов между двумя лидерами по итогам первого голосования пройдет 7 мая.

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