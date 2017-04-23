СКР возбудил дело после блокирования детской скорой помощи в Москве

Теги: здравоохранение Уголовное дело дети москва медицина

По факту препятствования проезду скорой помощи возбуждено уголовное дело. Внедорожник, двигаясь по улице Солнечная в Москве, не пропустил машину со спецсигналом, ехавшую на вызов. 22 апреля председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать этот инцидент.

Уголовное дело возбуждено после того, как внедорожник в Москве не пропустил машину детской скорой помощи. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

Возбудить дело в связи с инцидентом поручил глава СКР Александр Бастрыкин. В настоящее время ведется розыск подозреваемого и проводится комплекс мер для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее в интернете появилось видео, на котором внедорожник, двигаясь по Солнечной улице, не пропустил карету скорой помощи, ехавшую на вызов с включенным звуковым спецсигналом. Управлявший легковым автомобилем человек вышел из машины и высказал претензии водителю скорой.

22 апреля в столице произошел еще один инцидент, связанный с противоправными действиями в отношении медицинских работников. В одной из квартир в доме по улице Василисы Кожиной пьяный мужчина напал на врачей скорой, которые пытались ему помочь.

Читайте также:

Школьникам в Иркутской области закупили болотники из-за отсутствия дорог

Госдума приняла в первом чтении законопроект о "группах смерти"