КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом за "лесть" США

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МИД Северной Кореи предупредил Австралию о серьезной ответственности, в том случае, если страна продолжит "слепо следовать" политике США и "льстить" Вашингтону. Это заявление стало ответом на интервью главы МИД Австралии Джулии Бишоп, в котором она рассказала об угрозе военной программы КНДР для Австралии.

Власти КНДР пригрозили нанести ядерный удар по Австралии, пишет The Guardian, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

"Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР - это будет для нее самоубийственным шагом в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР", - заявили в Пхеньяне.

Ранее глава МИД Австралии Джули Бишоп назвала ядерные амбиции Пхеньяна серьезной угрозой для всего мира и не исключила введения новых санкций против него.

"Министру иностранных дел Австралии стоит дважды подумать о последствиях, к которым приведут ее безрассудные упреки, прежде чем льстить США", - добавил представитель МИД КНДР.

После этого Бишоп повторила свое заявление о том, что КНДР угрожает безопасности ее страны, передает ТАСС. "Северная Корея представляет огромную угрозу для соседей, а если ее не сдержать, то и для более широкого региона, включая Австралию", - сказала она.

В марте-апреле КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, которые, как предполагается, могут нести ядерный заряд. Проводить подобные испытания Северной Корее запрещают резолюции ООН.

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