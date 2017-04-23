Жертвами обрушения шахты в Челябинской области стали два человека
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В Челябинской области следственный комитет завел уголовное дело после гибели двух рабочих при обвале на шахте "Центральная". Обрушение породы произошло на глубине 700 метров. 166 горняков были эвакуированы, один получил травмы.
В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего гибель двух рабочих на шахте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
Инцидент произошел утром 23 апреля при проведении работ в шахте "Центральная", принадлежащей ОАО "Южуралзолото Группа Компаний". Обрушение породы произошло на глубине 700 метров. В результате 166 горняков были эвакуированы, двое погибли, один получил травмы.
В 2013 году при обрушении на "Центральной" погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.
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