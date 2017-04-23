На Байкале запустили подводный нейтринный телескоп

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На Байкале запустили уникальный подводный нейтринный телескоп. Он состоит из 200 оптических модулей, погруженных на глубину более километра. Чистейшая вода озера позволяет фиксировать прохождение мельчайших космических частиц.

На суше от этого высокоточного и очень дорогого оборудования абсолютно никакой пользы. Лишь когда приборы поместят в воду, они начнут исполнять свою миссию: помогут узнать о космосе такое, что даже Эйнштейн боялся представить в самых смелых мечтах, передает "ТВ Центр".

"Это называется оптический модуль нейтринного телескопа, он состоит из стеклосферы толщиной примерно сантиметр, чтобы выдерживать высокое давление", - сообщил старший научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Баир Шайбонов.

Между собой под льдом соединят почти 200 таких спрятанных в стекло приборов. Это основная часть одного из самых необычных в мире телескопов. Он займёт в пространстве полтора кубических километра. Внутри шаров – детекторы, которые будут фиксировать загадочные космические частицы-призраки - нейтрино.

"Нейтрино несет информацию о процессах, в ходе которых выделяется невообразимая энергия, речь идет о таких процессах, как взрывы сверхновых звезд, падение звезды в черную дыру", - рассказал директор института прикладной физики Иркутского государственного университета Николай Буднев.

Внутреннее строение Солнца, гравитационный коллапс массивных звезд, поиск тёмной материи – установка позволит понять высокоэнергичные процессы, протекающие в далёких астрофизических источниках. Благодаря телескопу учёные надеются открыть новые свойства элементарных частиц и даже обнаружить космические объекты, расположенные на невообразимых расстояниях от Земли. Собственно нейтрино зарегистрировать невозможно. Но ученые нашли для частицы ловушку.

"Можно зарегистрировать только результат взаимодействия нейтрино с веществом. И вот один из наиболее эффективных способов состоит в том, чтобы регистрировать вспышки света, возникающие после взаимодействия нейтрино с веществом", - заявил Буднев.

Для этого нужно много воды - обязательно прозрачной - и достаточная глубина, а также лёд, который позволил бы отсеивать различные помехи и временно разместить на поверхности научную станцию. Всем этим условиям отвечает озеро Байкал.

"Все данные приходят по стандартным каналам интернет-связи в нашу центральную систему сбора данных, обрабатываются, а потом по системе оптоволоконной связи подаются на берег", - сообщил старший научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований в Москве Владимир Айнутдинов.

В мире, кроме байкальского нейтринного телескопа, есть еще два – на Южном полюсе и в Средиземном море. Все три базы – интернациональные. Учёные работают на общий результат.

"Моя работа в Праге заключается в том, чтобы писать коды. Недостаточно построить этот кластер. Нам надо будет начать собирать данные. Очень-очень много данных, и их надо будет структурировать и анализировать", - рассказал научный сотрудник Института экспериментальной и прикладной физики в Праге Лукас Файт.

Чтобы установка заработала в полную силу, нужно построить 12 таких кластеров. Тот, что монтируют сейчас – лишь второй. Но учёные планируют справиться с задачей всего за несколько лет. За их работой следят коллеги со всего мира, ведь они уверены: на Байкале будут сделаны великие научные открытия.

Евгения Карих, "ТВ Центр".

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