В Венесуэле прошли траурные марши в память о погибших в ходе протестов

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Тысячи сторонников оппозиции в Венесуэлы приняли участие в траурных акциях в память о погибших в ходе антиправительственных манифестаций, продолжающихся в стране уже три недели. В отличие от подобных митингов последнего времени, эти прошли без задержаний.

Многотысячные шествия прошли в городах Венесуэлы в память о погибших участниках антиправительственных выступлений, передает "ТВ Центр".

За последние три недели жертвами столкновений оппозиции с полицией стали 12 человек. Более двухсот получили ранения. В Каракасе несколько тысяч демонстрантов в белых одеждах прошли маршем к зданию Конференции католических епископов.

В отличие от подобных митингов последнего времени, этот прошёл без задержаний. Противостояние с полицией имело место лишь в восточной части столицы, где группа радикалов начала забрасывать полицейских камнями и дымовыми шашками. Стражи порядка применили резиновые пули и слезоточивый газ.

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