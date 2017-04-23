Выборы во Франции проходят в условиях террористической угрозы

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Во Франции выбирают президента страны. Первый тур голосования называют самым непредсказуемым в истории Пятой республики. Реальные шансы на выход во второй тур сохраняют сразу четыре кандидата из 11. Выборы проходят в условиях особых мер безопасности. Накануне "день тишины" был снова отмечен массовыми протестными акциями в Париже.

Избирательные участки открылись по всей стране в 8 утра. Кроме заморских территорий Франции – во Французской Гвиане, например, из-за разницы во времени выбирать президента начали вчера вечером. 45.67 миллиона избирателей зарегистрированы на территории страны. Чуть больше миллиона за рубежом, передает "ТВ Центр".

Обычно французы голосуют с помощью электронных систем, но не в этом году. Министерство иностранных дел опасается последствий кибератак, которые могут повлиять на подведение итогов.

В этом году французы выбирают между одиннадцатью кандидатами. Это на одного больше, чем в 2012. Но на пять меньше, чем в 2002 году. Фаворитов, впрочем, всего четверо. Это бывший министр экономики - независимый кандидат, центрист - Эммануэль Макрон. Кандидат от правых - экс-премьер Франсуа Фийон. Глава "Национального Фронта" Марин Ле Пен и лидер ультра-левых Жан-Люк Меланшон.

Кто из них окажется во втором туре - а то, что он будет, сомневаться практически не приходится - до сих пор предсказать крайне сложно. Формально, в лидерах ко дню голосования числились Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Но в этой предвыборной гонке к Елисейскому дворцу было столько крутых поворотов, что финиш ее тоже может быть совершенно неожиданным.

В ноябре безусловным фаворитом считался Франсуа Фийон. Но потом последовал скандал с якобы фиктивным трудоустройством супруги экс-премьера, который, если верить соцопросам, почти вдвое обрушил рейтинг поддержки кандидата.

Скандалы преследовали и Марин Ле Пен. Ее лишили депутатской неприкосновенности. И попытались привлечь к суду за публикацию в соцсетях фотографий, на которых зафиксированы преступления запрещенного в России "Исламского государства". Что французские власти посчитали пропагандой насилия.

На этом фоне значительную поддержку избирателей получил независимый кандидат Эммануэль Макрон. Правда, говорят политологи, его электорат самый "нестабильный". То есть может изменить свое решение в последний момент.

Многие именно так и будут определяться со своим кандидатом. За три дня до выборов соцопросы показывали: 30% граждан Пятой Республики не знали, чье имя укажут в бюллетенях.

А накануне на площади Республики даже прошел митинг с призывом бойкотировать выборы, которые по их словам стали "политическим маскарадом". Участие в нем приняли около двух тысяч активистов французских профсоюзных и студенческих объединений. Манифестация закончилась стычками с полицией.

У стражей порядка в эти дни вообще много работы. После террористической атаки - в четверг вечером на Елисейских полях мужчина расстрелял полицейский автомобиль из автомата - во Франции введен максимальный уровень обеспечения безопасности. Мобилизованы более 5000 сотрудников правоохранительных органов.

Но даже при таких мерах безопасности туристов, приехавших на эти выходные в Париж, просят по возможности избегать людных мест. Уровень террористической угрозы остается высоким.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.

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