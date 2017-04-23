В Москве разыскивают помешавшего проезду детской неотложки водителя

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В Москве возбуждено уголовное дело после нового случая вопиющего автохамства. Водитель дорогой иномарки намеренно мешал проезду кареты детской скорой помощи. Владельца внедорожника сейчас разыскивают. И это уже не первый подобный случай.

Видео, изобличающее очередного автохама, снято регистратором, установленным в карете скорой помощи, передает "ТВ Центр". Медики едут по узким улочкам Царицына. С парковки неспешно выруливает черный внедорожник представительского класса. Водитель скорой включает сирену.

Немецкий автомобиль с мощнейшим двигателем ползет с черепашьей скоростью. А потом и вовсе останавливается прямо перед машиной скорой с работающим спецсигналом. Водителя, судя по всему, возмутил громкий звук сирены. Вышел разбираться.

Скорая ехала к ребенку. Часто для спасения жизни первые пять минут решают все. Перепалка водителей заняла 30 секунд. Еще столько же машина с медиками плелась за ползущим авто, не имея возможности его обогнать и теряя драгоценное время.

Владельца дорогой иномарки сейчас разыскивают. Грязные номера затрудняют немедленное установление его личности.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Москве возбудить уголовное дело по данному факту, установить, задержать и дать принципиальную правовую оценку действиям горе-водителя", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ролики и истории о том, как автомобилисты не просто не уступают дорогу скорой, но и намеренно блокируют проезд, в интернете появляются с пугающей регулярностью. Самым вопиющим стал случай в Петропавловске-Камчатском. Поздно вечером 10 января женщина-водитель иномарки преградила дорогу машине с медиками. Дама не стала сворачивать в свободный карман слева от ее авто, чтобы пропустить скорую. Ее спутник вступил с водителем медавтомобиля в перепалку.

Спор растянулся на 10 минут. 21-летний мужчина, к которому спешили врачи, умер, так их и не дождавшись. Внутренняя проверка на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском показала: претензий к выездной бригаде нет, врачи приняли решение не выходить из автомобиля, чтобы дойти до пациента пешком, поскольку была угроза со стороны спутника автоледи. В связи между действиями женщины-водителя и смертью молодого человека разбираются следователи.

Именно после этой резонансной истории вновь заговорили об ужесточении наказания за непропуск карет скорой помощи. Пока все, что грозит автохаму, 500 рублей штрафа или лишение прав на три месяца максимум.

В Госдуме обсуждают сразу несколько инициатив. От пожизненного лишения водительских прав до трех лет лишения свободы, если действия автохама повлекли тяжкие последствия для здоровья людей.

Минздрав со своей стороны тоже подготовил законопроект, согласно которому наказание за блокирование машин скорой помощи будет приравниваться к вождению в нетрезвом виде. А это до 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от года до полутора.

Родственники пациента, умершего в Петропавловске-Камчатском, не намерены требовать никаких компенсаций от женщины-водителя и ее спутника. Лишь пожелали, чтобы тем никогда не приходилось самим вызывать скорую. Ведь можно и не дождаться.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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