Во Владивостоке девушка протаранила 11 автомобилей из-за кошки

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Жительница Владивостока за рулем иномарки не справилась с управлением и столкнулась с припаркованными вдоль дороги машинами, повредив 11 из них. В результате ДТП никто не пострадал. По некоторым данным, девушка-водитель не смогла справиться с управлением после того, как перед ее автомобилем пробежала кошка.

Массовое ДТП произошло во Владивостоке. Дорогая иномарка, за рулём которой находилась девушка, протаранила 11 припаркованных автомобилей, передает "ТВ Центр".

По некоторым данным, девушка-водитель не смогла справиться с управлением после того, как перед ее автомобилем пробежала кошка. Сейчас все причины ДТП и размер материального ущерба устанавливаются.

Кстати, для столицы Приморья это уже не первый подобный инцидент. Неделей ранее 17-летний житель города похитил ключи от иномарки в автомобильной мастерской, а позже во дворе повредил десять стоящих машин. Теперь ему придется отвечать по статье за неправомерное завладение транспортным средством.

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