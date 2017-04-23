В Северной Корее задержали гражданина США

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Гражданин США корейского происхождения был задержан на этой неделе в КНДР по неизвестной причине. Это уже третий гражданин США, задержанный северокорейской стороной за последние несколько лет.

Гражданин США был арестован в Северной Корее 21 апреля, сообщает Yonhap. Причины его задержания неизвестны. Это уже третий гражданин США, задержанный в Северной Корее, утверждает агентство.

Известно, что мужчина по фамилии Ким преподавал в китайском Янбианском университете. Он также участвовал в программах по доставке гумпомощи в КНДР. В рамках одной из таких программ Ким находился в Северной Корее. В республике он провел около месяца и был задержан на выезде в международном аэропорту Пхеньяна.

В 2016 году в КНДР за попытку взять на память бумажный плакат из пхеньянского отеля был задержан студент из США Отто Уормбир. Его приговорили к 15 годам каторжных работ.

До этого гражданин США корейского происхождения Ким Дон Чхоль был приговорен в КНДР к пожизненному заключению. В Северной Корее его обвинили в шпионаже.

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