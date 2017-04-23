В Москве продлили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение, объявленное в Москве в пятницу, 21 апреля, продлено в четвертый раз. Шквалистый ветер сохранится в столице до вечера воскресенья, предупреждают синоптики.
Синоптики предупредили о сохранении шквалистого ветра в воскресенье. Об этом "Интерфаксу" сообщили в столичном метеобюро.
С 10:00 до 21:00 в Москве сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше.
Штормовое предупреждение было объявлено в городе с 13:00 до 22:00 пятницы, 21 апреля, и с тех пор продлевается уже в четвертый раз подряд.
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