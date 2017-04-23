В Астрахани в ДТП с маршрутками пострадали восемь человек. Видео

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ДТП с маршрутными такси в Астрахани, в результате которого пострадали восемь человек, произошло из-за лопнувшего колеса одной из машин. Об этом сообщили в МЧС.

В Астрахани столкнулись две маршрутки. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного ГУ МЧС Дмитрий Дубровский, ДТП произошло из-за лопнувшего колеса одной из машин.

"По уточненной информации, сегодня в 10:50 по местному времени (09:50 по московскому времени) в микрорайоне имени Бабаевского произошло столкновение двух маршрутных такси. У одной "Газели" лопнуло переднее колесо, ее занесло, произошло столкновение, в результате которого она опрокинулась", - уточнил представитель МЧС.

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