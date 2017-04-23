Устроивший стрельбу в кафе Зеленограда задержан

Теги: зеленоград стрельба Происшествие

В Зеленограде задержали мужчину, который устроил стрельбу в местном кафе и ранил посетителя. Инцидент произошел около 6.00 в одном из заведений по улице Юности.

Мужчина в ходе ссоры расстрелял своего оппонента в 5 микрорайоне Зеленограда, передает АГН "Москва".

Как сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МВД, стрельба произошла около 05:50 на улице Юности. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ранил своего оппонента, предположительно, из травматического оружия. Полиция задержала злоумышленника. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции. Они уточняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

СКР: Хабаровский стрелок не связан с международными террористами