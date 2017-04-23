Устроивший стрельбу в кафе Зеленограда задержан
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В Зеленограде задержали мужчину, который устроил стрельбу в местном кафе и ранил посетителя. Инцидент произошел около 6.00 в одном из заведений по улице Юности.
Мужчина в ходе ссоры расстрелял своего оппонента в 5 микрорайоне Зеленограда, передает АГН "Москва".
Как сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МВД, стрельба произошла около 05:50 на улице Юности. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ранил своего оппонента, предположительно, из травматического оружия. Полиция задержала злоумышленника. Пострадавший был госпитализирован.
В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции. Они уточняют все обстоятельства произошедшего.
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